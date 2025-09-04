Arrestan en República Dominicana a albanés vinculado a once toneladas de cocaína en Europa

El hombre fue identificado como Soni Pepa, de 40 años, cuya detención se concretó la tarde del miércoles a través de la oficina de la Interpol en Santo Domingo, explicó la Policía Nacional en un comunicado.
Según los informes internacionales, Pepa integraba un grupo delictivo transnacional que operaba en varios países europeos y sudamericanos, con el objetivo de traficar importantes cantidades de narcóticos.
Al momento de su detención, a Pepa se le ocupó un pasaporte albanés, varios documentos de origen italiano, así como cinco celulares encriptados y dinero en efectivo.
El detenido fue enviado a la Dirección General de Migración para su posterior deportación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy