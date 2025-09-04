Arrestan en República Dominicana a albanés vinculado a once toneladas de cocaína en Europa

Santo Domingo, 4 sep (EFE).- Un ciudadano albanés fue detenido en la capital de la República Dominicana por su presunta vinculación con un cargamento de once toneladas de cocaína, del cual fueron incautados 600 kilogramos en Rotterdam, Países Bajos, entre el 7 y 8 de noviembre de 2020, además de financiar la adquisición de otros diez kilogramos en la misma ciudad, se informó este jueves.