Ascienden a 23 el número de heridos en el accidente de funicular en Lisboa

Lisboa, 4 sep (EFE).- Las autoridades de Portugal confirmaron este jueves que ascendió a 23 el número de heridos en el accidente del turístico funicular Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), en el centro de Lisboa, que se cobró la vida de 15 personas.