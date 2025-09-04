Belice felicita al primer ministro jamaiquino por ganar las elecciones por tercera vez

"Belice felicita al Primer Ministro electo, el Muy Honorable Dr. Andrew Holness, y al Partido Laborista de Jamaica por su victoria en las Elecciones Generales de 2025, tres victorias históricas. Esperamos continuar la amistad, fortalecer los lazos bilaterales y profundizar la cooperación regional", señaló la cancillería de Belice en X.
Holness hizo historia al convertirse en el primer líder político del Partido Laborista de Jamaica (JLP, en inglés) en ganar tres mandatos consecutivos, tras la victoria en las elecciones generales del miércoles.
El JLP obtuvo en los comicios 34 escaños, de los 63 que integran el Parlamento, frente a los 29 logrados por el opositor Partido Nacional del Pueblo (PNP), liderado por Mark Golding, según los datos preliminares de la Oficina Electoral de Jamaica.
"Para mí también fue un desafío personal. Después de todos los ataques, las mentiras, los rumores, las insinuaciones, todavía soy sólido como una roca, simplemente no pueden detenerme ahora", dijo en un discurso ante sus simpatizantes.
Pese a lograr una tercera victoria consecutiva, los resultados no han sido tan buenos como en 2020, cuando el JLP logró 49 escaños. En esta ocasión, el PNP, bien organizado, subió de 15 a 29 miembros en el Parlamento.
A pesar de que se presentaron 189 candidatos que representaban a cuatro partidos políticos y varios independientes, la contienda fue una lucha directa entre el JLP y el PNP, los únicos que lograron representación en el Parlamento.
Desde la obtención del sufragio universal en 1944 Jamaica ha celebrado diecinueve elecciones generales, con diez victorias para el JLP, incluyendo la de ayer, y nueve para el PNP.