Belice felicita al primer ministro jamaiquino por ganar las elecciones por tercera vez

Ciudad de Panamá, 4 sep (EFE).- El Gobierno de Belice felicitó este jueves al primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, por su tercera victoria electoral con el Partido Laborista, además, expresó su deseo de continuar su "amistad y fortalecer los lazos bilaterales".