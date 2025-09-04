Brasil prevé que su cosecha de café crecerá este año un 1,8 %

Brasilia, 4 sep (EFE).- Brasil, el mayor productor mundial de café, cosechará este año unos 55,2 millones de sacos de 60 kilos del grano, un resultado que será un 1,8 % superior al obtenido en 2024, según unas previsiones oficiales divulgadas este jueves.