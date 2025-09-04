Bruselas lanza una consulta pública sobre la transparencia de la IA generativa

La ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, que entró en vigor el año pasado y se irá desplegando de forma paulatina hasta 2027, les obliga a ello, por lo que el Ejecutivo comunitario está desarrollando un código de buenas prácticas voluntario para ayudarles a cumplir con la normativa.

Con este objetivo, hoy abrió una consulta pública hasta el próximo 2 de octubre para que empresas, investigadores e instituciones puedan dar su opinión sobre cómo esperan cumplir los requisitos de transparencia, que entrarán en vigor el 2 de agosto de 2026.

Se trata del segundo código de conducta que Bruselas prepara para los modelos de inteligencia artificial generativa, que desde el pasado 2 de agosto ya tienen que cumplir con las obligaciones de derechos de autor y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En concreto, sistemas como ChatGPT (de OpenAI) o Gemini (de Google) están obligados a respetar los contenidos protegidos por derechos de autor y a no proporcionar información discriminatoria ni contraria a los derechos fundamentales.

Precisamente OpenAI y Google forman parte de las más de veinte empresas que han firmado este primer código de conducta, entre las que también están Microsoft, Amazon o IBM.

Sin embargo, Meta se ha negado a firmarlo y xAI, la empresa del magnate Elon Musk, solo ha firmado el apartado de seguridad, pero no el de protección de derechos de autor ni el de protección de los derechos fundamentales.