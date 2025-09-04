Camilo se une a Shakira y The Weeknd en el festival Global Citizen este mes en Nueva York

El evento, que se celebrará en Central Park el 27 de septiembre -en paralelo a la semana de alto nivel de Naciones Unidas-, también contará con las actuaciones de Tyla, Ayra Starr y Mariah the Scientist, y además volverá a tener al actor Hugh Jackman, embajador de Global Citizen, como anfitrión del evento.

La organización anunció hoy que el presentador Bill Nye, el cantante Adam Lambert, la actriz Danai Gurira y la youtuber Liza Koshy serán los coanfitriones del Festival Global Citizen 2025.

También se subirán al escenario de Central Park la actriz Kristen Bell y la gimnasta Laurie Hernandez, entre otras personalidades.

Las entradas para este peculiar festival son gratuitas y se pueden obtener participando en distintas actividades, como limpiar una playa de Brooklyn el 19 de septiembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este año el festival tiene como uno de sus objetivos proporcionar acceso a la energía a un millón de personas en África.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y es que la organización, junto con la Comisión Europea, está invirtiendo en dos grandes proyectos de infraestructura valorados en más de 500 millones de dólares y cuya meta es llevar energía limpia y fiable al continente.

El Global Citizen de Nueva York también se enfocará en garantizar que 30.000 niños de todo el mundo puedan acceder a una educación de calidad y al fútbol, un compromiso en colaboración con la FIFA.