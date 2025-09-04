Chimamanda Ngozi Adichie regresa a la ficción con "una celebración de la amistad femenina"

"La verdadera amistad femenina es revolucionaria", señaló la escritora en una rueda de prensa telemática con motivo del lanzamiento en el mundo hispanohablante de esta obra polifónica, que de nuevo se sitúa a medio camino entre África y América para narrar las vidas entrelazadas de cuatro mujeres con el trasfondo de la pandemia.

Adichie subrayó que las mujeres no pueden resolver solas el problema de su "marginación" y que los hombres "deben tomar parte", también leyendo historias sobre mujeres como esta que reflejen su mundo interior, sus deseos y sus sueños.

"La violencia contra las mujeres no está decreciendo en el mundo y es importante no centrarnos solo en las víctimas sino también en los agresores, (...) ¿qué estamos haciendo mal?", recalcó.

La novela entrelaza reflexiones sobre género, clase y raza a través de las vivencias de cuatro mujeres. Chiamaka es una escritora de viajes nigeriana, de 44 años que, aislada en su casa en plena pandemia, empieza a repasar sus relaciones amorosas; Zikora, su mejor amiga, una abogada de éxito que decide ser madre soltera tras ser abandonada por su pareja; Omelogor es la prima de Chiamaka y, tras triunfar en los negocios en Nigeria, se reinventa como estudiante en Estados Unidos, donde se dedica a estudiar el consumo de pornografía.

La cuarta es Kadiatou, la empleada doméstica de Chiamaka, una mujer guineana que cría sola a su hija adolescente en Estados Unidos y sufre una agresión sexual por parte de un hombre muy poderoso, una historia basada en el caso de Nafissatou Diallo, que en 2011 denunció por agresión sexual al exdirector del FMI Dominique Strauss-Kahn.

Adichie siguió de cerca el caso. "Al principio me sentí orgullosa de América, por el hecho de que una mujer sin poder pudiera llevar a juicio a un hombre tan poderoso", recordó, pero después llegó la decepción, cuando comprobó cómo se trató mediáticamente el caso. "Le quitaron su dignidad", dijo.

Nacida en Nigeria en 1977 en una familia acomodada, Adichie se trasladó a EE.UU. con 19 años y debutó en la novela con 'La flor púrpura' (2003), pero su consagración llegó con 'Medio sol amarillo'. Su tercera novela, 'Americanah' (2013), era la última publicada hasta ahora.

Su fama como activista se debe también al ensayo 'Todos deberíamos ser feministas', muy divulgado, que la hizo entrar de lleno en la cultura pop. Beyoncé incluyó parte de sus palabras en su canción "Flawless" y Dior estampó el título en una camiseta.

'Unos cuantos sueños' es una exploración acerca del amor, la búsqueda de la felicidad, la identidad femenina y la confluencia entre los deseos íntimos y las expectativas sociales. La escribió marcada por el duelo de sus padres, fallecidos en 2020 y 2021 y por eso la considera su primera novela plenamente adulta.