Ciudadanos de Brasil y EEUU entre las víctimas de un helicóptero siniestrado en Indonesia

Senggigi (Indonesia), 4 sep (EFE).- Tres hombres procedentes de Brasil, Estados Unidos e India además de cinco indonesios viajaban en el helicóptero comercial que desapareció el lunes en la isla de Borneo, donde este jueves rescatistas buscan a las víctimas de este accidente entre el fuselaje de la aeronave, reducido por un incendio.