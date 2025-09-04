Colombianos Duplat y Andrés Cepeda unen sus voces en canción sobre contrastes de la vida

La inspiración para el tema llegó a Duplat tras una velada de premios, y tomó forma definitiva en una sesión de escritura con Cepeda, cuyo resultado se consolidó en el estudio con una producción pop/rock cargada de emotividad, según un comunicado de su equipo de prensa.
"Creo que esta canción va a ser un antes y un después en mi carrera", aseguró Duplat, cantante de 24 años oriundo de Bogotá, quien resaltó la honestidad y sencillez de la propuesta.
Cepeda, por su parte, dijo que sintió la química entre ambos de manera inmediata: "En 45 minutos teníamos la canción. Creo que es una muy buena colaboración en la que nuestros estilos se entienden a la perfección. Seguramente estaremos trabajando juntos más a menudo".
'Dulce y Amarga' llega tras el lanzamiento de 'Déjame Ser' y un reconocimiento que el Concejo de Bogotá otorgó a Duplat por su aporte cultural a la capital, al igual que le entregó a otras bandas bogotanas como Morat el año pasado.
El artista, además, prepara una gira junto a Manuel Medrano por América Latina y España.