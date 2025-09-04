Colombianos Duplat y Andrés Cepeda unen sus voces en canción sobre contrastes de la vida

Bogotá, 4 sep (EFE).- Los cantantes colombianos Duplat y Andrés Cepeda lanzaron este jueves su nuevo sencillo 'Dulce y amarga', una colaboración que busca reflejar los contrastes inevitables de la vida: la alegría y la melancolía, lo bello y lo doloroso.