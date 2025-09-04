Compañías de Sudamérica y México en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz

Según el programa presentado este jueves, el objetivo es reforzar el papel del FIT como espacio de encuentro entre públicos y artistas de ambos lados del Atlántico.
Entre otros montajes anunciados, figuran 'Medida por medida', dirigida por el argentino Gabriel Chamé Buendía (30 de octubre), y 'Labio de liebre', de la compañía colombiana Teatro Petra (1 de noviembre).
Aparte de las representaciones en teatros, están programadas actuaciones de circo, clown, danza y música al aire libre.
Está previsto un encuentro de festivales iberoamericanos y el de Cádiz se incorporará a la Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (REDELAE).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La conmemoración de estos 40 años incluirá una exposición sobre su historia; la presentación del libro 'Memorias de un sueño: Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (1984–2024)' y el documental 'La balada perdida'.
El cartel de esta edición fue diseñado por la artista argentina Soledad Rojo y gira en torno a la chakana andina, símbolo de relacionalidad, complementariedad y reciprocidad, valores que el festival reivindica desde su creación en 1986.