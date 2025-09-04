Compañías de Sudamérica y México en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz

Cádiz (España), 4 sep (EFE).- Una veintena de compañías de España, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Brasil y México actuarán en la 40ª edición del Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) de Cádiz (España), del 25 de octubre al 1 de noviembre.