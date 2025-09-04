Congresistas demócratas acusan a Trump de "traicionar" a venezolanos por el fin del TPS

La representante federal Debbie Wasserman Schultz denunció que "la traición de los republicanos a los venezolanos continua con esta terminación ilegal del TPS para personas trabajadoras sin antecedentes criminales".

"Luchamos contra el ataque previo de Trump al TPS en la corte y ganamos. Presenté una iniciativa para proteger a los venezolanos que respetan la ley. No dejaremos de combatir la crueldad de Trump", expuso en X la legisladora, quien representa una parte del condado de Broward.

Los demócratas condenaron el anuncio de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien el miércoles avisó de forma oficial que no extenderá la protección otorgada por el expresidente Joe Biden (2021-2025) a cerca de 250.000 venezolanos y que expira el 10 de septiembre, el próximo miércoles.

Noem determinó que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del TPS, pese a que el presidente Trump ha elevado la presión sobre el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de ser líder del "narcoterrorista" Cartel de Los Soles y, en ese contexto, ha desplegado buques navales en el Atlántico.

El representante federal Darren Soto tachó de "sentencia de muerte para más de 250.000 venezolanos" la nueva orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Estas personas están contribuyendo a nuestra fuerza laboral y economía. Ellos también son valorados miembros de sus comunidades locales. Ahora, los enviarán de regreso con un dictador que tiene la intención de matarlos", señaló en sus redes sociales Soto, quien representa a Osceola.

El fin del TPS afecta en particular a Florida, donde el Pew Research Center reporta que viven casi la mitad de los venezolanos en Estados Unidos, más de 300.000 del total de 640.000, y en el estado muchos de ellos apoyaron a Trump por pensar que los respaldaría ante el mandato de Maduro.