Costa Rica reitera su apoyo a Ucrania y señala a Rusia de violar el derecho humanitario

"El Gobierno de Costa Rica condena enérgicamente el bombardeo llevado a cabo por Rusia en la ciudad de Kiev, Ucrania, el 28 de agosto de 2025 y que ha causado muerte, destrucción y sufrimiento innecesario a la población civil, así como daños a la sede de la Unión Europea en la capital ucraniana", indicó la Cancillería costarricense en un comunicado.

Estas acciones rusas "representan una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, además de afectar las instalaciones diplomáticas europeas, en un claro acto de agresión que menoscaba los esfuerzos internacionales por lograr un alto al fuego y una solución pacífica al conflicto", afirmó el Gobierno costarricense.

También reiteró su apoyo a Ucrania y a la Unión Europea "en sus legítimas aspiraciones de paz y seguridad", e hizo un llamado urgente "para que cesen las hostilidades y se busque una solución pacífica, justa y duradera conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas".

"Como país comprometido con la paz, el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional, Costa Rica reafirma su condena contra la invasión rusa e insta a proteger a la población civil y garantizar la soberanía y estabilidad en la región", concluyó el Gobierno costarricense.

Entre el 27 y el 28 de agosto los rusos lanzaron un ataque masivo sobre Kiev que afectó a 33 sectores de la ciudad, que dañó incluso a la delegación de la UE en la capital ucraniana y que ha sido duramente condenado por la comunidad internacional.

Rusia lanzó 598 drones, incluidos drones de ataque y señuelos Shahed, así como 31 misiles, entre ellos dos misiles balísticos Kh-47 Kinzhal, nueve misiles balísticos Iskander-M o norcoreanos KN-23 y 20 misiles de crucero Kh-101, según la Fuerza Aérea de Ucrania.