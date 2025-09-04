Cuba y Vietnam suscriben un plan trienal de cooperación en defensa

El comunicado de la Cancillería cita al ministro de Defensa Nacional de Vietnam, Phan Van Giang, asegurando que la defensa "ha sido siempre uno de los pilares clave de la relación bilateral, contribuyendo a fortalecer la colaboración en otras áreas".

La firma trascendió dos días después de que La Habana y Hanoi acordasen ampliar su cooperación militar y de inteligencia en una declaración conjunta al término de la visita a Vietnam del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Ambos países "acordaron continuar una estrecha cooperación en áreas de defensa, seguridad y asuntos exteriores", y enfatizaron "la importancia y eficacia de los mecanismos de consulta política" bilaterales en esos ámbitos.

En los últimos meses han tenido lugar varios intercambios en estos ámbitos. Los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior de Cuba, Álvaro López Miera y Luis Alberto Álvarez Casas, visitaron Vietnam recientemente.

Por su parte, el viceministro y jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam, Nguyen Tan Cuong, viajó a La Habana el pasado junio.

Cuba y Vietnam mantienen estrechos vínculos políticos y La Habana, presionada por una profunda crisis, busca en los últimos años poner a la misma altura los económicos. Recientemente se han firmado más de cincuenta acuerdos de cooperación en diversos sectores.

La nación asiática se ha convertido en el segundo socio comercial del país caribeño y en el principal inversor de capitales de su región.