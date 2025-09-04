Detenido en Roma un narcotraficante holandés que importaba cocaína de Colombia a Barcelona

El arresto tuvo lugar esta madrugada en un hotel de la capital italiana, donde el detenido se había registrado en calidad de turista. Tras su captura, fue trasladado a la cárcel romana de Regina Coeli, explicó la Jefatura de Policía de Roma.

El hombre está imputado por asociación criminal con fines de tráfico de drogas, en el marco de una red dedicada a la compra, transporte y envío de cocaína desde Colombia hacia Europa, empleando canales comerciales aparentemente legítimos.

Las investigaciones revelaron que dentro de la organización el detenido tenía "un papel principal en la inversión y financiación de las operaciones ilícitas en la región norte del Cauca, Colombia", por lo que estaba buscado por las autoridades de ese país.

"La droga se almacenaba en la ciudad de Cali para luego ser transportada por tierra hasta el puerto de Cartagena. Allí, la carga de estupefacientes era contaminada utilizando los contenedores de una compañía naviera, para después partir por mar y llegar a Barcelona, en España", se indica en un comunicado.

Durante las pesquisas realizadas entre marzo y junio de 2021, las autoridades colombianas confiscaron en puntos logísticos clave varios cargamentos de cocaína que sumaban más de 250 kilogramos, así como millones de pesos en efectivo atribuibles a las ganancias del tráfico internacional.