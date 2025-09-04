EE.UU. acusa a doce personas de contrabando de inmigrantes cubanos y fraude de asilo

Según documentos judiciales, los acusados operaban una red prolífica de contrabando que facilitaba la entrada ilegal de ciudadanos cubanos en EE.UU. mediante la preparación de solicitudes de visado falsas, el lavado de millones de dólares en pagos y el aprovechamiento fraudulento del sistema migratorio.

Entre enero de 2021 y junio de 2025, los acusados promocionaron servicios falsos de visados en redes sociales y plataformas encriptadas, llegando a cobrar entre 1.500 y 40.000 dólares por persona. Se estima que movieron más de 18 millones de dólares, organizaron vuelos privados e incluso introdujeron a menores no acompañados con identidades falsas.

La organización operaba bajo una fachada empresarial llamada Asesoría y Servicios Migratorios LLC, que prometía permisos de trabajo y solicitudes de asilo, pero en realidad presentaba reclamaciones falsas sin conocimiento de los clientes e impedía que accedieran a sus propias cuentas de USCIS.

Los acusados enfrentan cargos que incluyen conspiración para contrabandear inmigrantes con fines de lucro, fraude de asilo y lavado de dinero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esta acusación expone a una organización criminal que introdujo personas en Estados Unidos a gran escala y luego obtuvo fraudulentamente beneficios migratorios para ellas", dijo el fiscal general adjunto en funciones Matthew R. Galeotti.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los acusados fueron identificados como Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, Yuniel Lima-Santos, Liannys Yaiselys Vega-Pérez, Marianny Lucía Lopez-Torres, Frandy Aragón-Díaz, Erik Ventura-Castro, Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, Walbis Pozo-Dutel, Emanuel Martínez González, Luis Emmanuel Escalona-Marrero, Layra Libertad Treto Santos y Gisleivy Peralta Consuegra.