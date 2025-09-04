El BCE defiende la utilidad del euro digital en "perturbaciones" como el apagón en España

"El euro digital asegurará que todos los europeos pueden pagar en todo momento con un medio de pago digital gratuito y aceptado universalmente, incluso en caso de importantes perturbaciones", dijo el miembro del directorio ejecutivo del BCE responsable del proyecto, Piero Cipollone, ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara.

Cipollone subrayó que actualmente el núcleo de los sistemas de pagos digitales en Europa depende de proveedores de fuera de la Unión Europea, lo que podría hacer que la capacidad europea de actuar rápido y de manera independiente se vea limitada, "particularmente en tiempos de crisis".

Incidió en que los servicios de pagos son "tan esenciales para la vida diaria como la electricidad o el agua potable" y por tanto deben estar siempre disponibles, algo "especialmente crítico en el mundo de hoy de crecientes tensiones políticas y ciberataques cada vez más sofisticados".

En este sentido, defendió que las autoridades públicas deben garantizar la continuidad de estos servicios en momentos de crisis y conforme el dinero en efectivo -el "único" mecanismo de seguridad que existe hoy- retrocede frente a los pagos digitales, "es necesario complementarlo con una versión digital".

"Incidentes como el sabotaje de los cables submarinos en el Golfo de Finlandia y el Mar Báltico son claros recordatorios de cuán frágiles pueden ser nuestras infraestructuras. Y las perturbaciones no son solo resultado de crisis geopolíticas o de seguridad. Piensen en las interrupciones de las redes eléctricas de España y Portugal la pasada primavera, durante las cuales mucha gente no pudo pagar porque no tenía efectivo a mano", dijo.

"En este contexto, el euro digital puede tener un impacto significativo, no solo como innovación tecnológica, sino como un bien público que refuerce la resiliencia de Europa", añadió.

El BCE trabaja desde hace años en la preparación de un potencial euro digital, aunque la decisión de ponerlo en marcha dependerá de que los Estados miembros de la eurozona den luz verde.