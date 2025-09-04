El DAX 40 Fráncfort sube un 0,74 % tras la estabilización de los mercados de deuda

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort subió un 0,74 %, hasta 23.770,33 puntos.

La actividad del sector servicios mejoró en EE.UU. en agosto más de lo previsto, según datos del Instituto para la Gestión de Suministros (ISM).

Pero los datos del mercado laboral muestran que se ralentiza la contratación de empleos.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo subieron la semana pasada en EEUU en 8.000, hasta 237.000 solicitudes, más de lo previsto.

La economía privada creó en EE.UU. en agosto 54.000 empleos, (106.000 empleos revisados en julio), según datos de ADP.

Siemens Energy, matriz de Gamesa avanzó un 3,7 %, hasta 89,12 euros, tras adjudicarse un contrato de cuatro convertidores para un proyecto en el Mar Báltico.

La empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials avanzó un 3,5 %, hasta 198,65 euros, después de que el banco estadounidense Goldman Sachs recomendara la compra de sus acciones.

La empresa de telecomunicaciones Deutsche Telekom ganó un 2,3 %, hasta 31,84 euros.

El fabricante de equipos de laboratorio Sartorius cayó un 3,9 %, hasta 188,30 euros, después de que el gestor de índices ISS STOXX dijera que dejará de cotizar en el DAX 40 a partir del 22 de septiembre.

El productor de motores para aviones MTU Aero Engines bajó un 2,7 %, hasta 368,70 euros, después de que el banco suizo UBS dejara de recomendar la compra de sus acciones y las posicionara en "neutral".

La empresa de armamento Rheinmetall perdió un 1,6 %, hasta 1,725 euros.