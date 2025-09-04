El Ejército israelí dice que ya controla el 40 % de la ciudad de Gaza

Jerusalén, 4 sep (EFE).- El Ejército israelí dijo este jueves que ya controla el 40 % de la ciudad de Gaza, tras más de tres semanas de bombardeos incesantes, cientos de palestinos muertos y demoliciones sistemáticas de viviendas y otros edificios, según fuentes en el terreno.