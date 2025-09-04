El impulsor de que la marihuana sea legal en Tailandia, favorito para ser primer ministro

Como líder del partido conservador Bhumjaithai, el político de 58 años asegura contar con los apoyos necesarios para salir elegido próximo líder del país en la votación prevista para el viernes en la cámara baja tailandesa, compuesta por 500 miembros.

Entre las formaciones que se espera que secunden a Anutin figura la que cuenta con mayor representación parlamentaria, el Partido del Pueblo (PP), cuyo predecesor, Move Forward (Avanzar), ganó las últimas elecciones, celebradas en 2023.

El líder del reformista PP, Natthaphong Ruengpanyawut, confirmó el apoyo a la opción conservadora por parte de su partido, que no puede presentar un candidato propio, si bien no tendría planes de formar parte del nuevo Gobierno, según dijeron a EFE fuentes de la formación.

Por otro lado, trata de bloquear la llegada al poder de Anutin el gobernante Pheu Thai, al frente de Tailandia con una coalición de la que el Bhumjaithai era el segundo mayor socio hasta que abandonó el Ejecutivo en julio, tras hacerse públicas críticas al Ejército por parte de Paetongtarn, finalmente destituida por ese motivo.

La intención del primer ministro interino, Phumtham Wechayachai, es convocar elecciones anticipadas y con vistas a lograrlo ha presentado una solicitud de disolución del Parlamento al rey Vajiralongkorn, cuya aprobación permitiría extinguir la cámara.

Medios locales señalaron este jueves la existencia de informaciones acerca de que el Consejo Privado, un órgano monárquico que examina documentos y presenta opiniones para la consideración y firma real, habría "devuelto" la petición presentada por Phumtham.

Así, el candidato con más números para ser el nuevo primer ministro de Tailandia es un magnate de la construcción que empezó su carrera en la política a los 30 años como asesor y que desde entonces se ha desempeñado como vice primer ministro, ministro de Salud y ministro del Interior.

Anutin introdujo la despenalización de la marihuana con el Bhumjaithai, en la campaña para las elecciones de 2019, y la reforma se materializó en 2022, cuando estaba al frente de la cartera de Sanidad.

Tailandia se convirtió entonces en el único país de Asia en permitir la venta de marihuana para uso recreativo en tiendas y dispensarios, debido a un vacío legal, aunque el Bhumjaithai alegaba que su objetivo era promover únicamente su uso medicinal.

El pujante y lucrativo negocio del cannabis estuvo bajo la lupa del Ejecutivo de la ex primera ministra Paetongtarn, que en julio puso fin a tres años de libre circulación de la marihuana para introducir un sistema de controles que en principio solo permite el enfoque sanitario de la industria.