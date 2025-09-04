El nombre de Armani en España pasa por Naty Abascal y Cayetano Rivera Ordóñez

"Qué tristeza tan inmensa por tu pérdida, qué grande tu legado, un ejemplo de muchas cosas, amistad, dedicación, esfuerzo y trabajo. Para siempre Armani ", ha escrito en su perfil de Instagram Naty Abascal, modelo y estilista.

Abascal se instaló en Nueva York a mediados de la década de los años sesenta del pasado siglo y allí frecuentó los círculos culturales y artísticos, donde se codeó con diseñadores míticos, entre ellos Armani, cuyas creaciones estuvieron también muy presentes en su armario, como atestiguó una exposición que se montó en 2018 con su colección de trajes.

Entre los modelos españoles que más trabajaron para la firma del italiano, cuyo fallecimiento lamenta este jueves el mundo de la moda a través de fotos en redes sociales, figuran Eugenia Silva, Nieves Álvarez, Jon Kortajarena, Andrés Velencoso y más recientemente Blanca Padilla.

Pero si de algo se reconoció prendado Armani fue del porte de Cayetano Rivera Ordóñez, a quien quiso conocer durante una visita a España en 2006 para recoger un premio.

Y así, en enero de 2007, el joven torero que entonces tenía 29 años desfiló para la firma italiana en la semana de la Moda de Milán con un esmoquin sin pajarita y pantalón con fajín, acompañado de la sobrina del diseñador, Roberta Armani.

Además, el italiano diseñó el traje que lució Cayetano Rivera Ordóñez en la tradicional Corrida Goyesca de Ronda (Málaga), en septiembre de 2009.

Posteriormente, el torero también recurrió a la firma italiana para su boda en 2015 con la modelo y presentadora española Eva González, en la que lució un chaqué gris.

La primera tienda de la firma en España se abrió en 1998. Un local de 400 metros cuadrados, que precedió a la que abrió en Barcelona poco después.