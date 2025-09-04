El NRC alerta que la falta de fondos está limitando la respuesta a terremoto en Afganistán

"El terremoto -que ya ha dejado más de 1.400 muertos- no es un desastre aislado. Golpeó a comunidades que ya luchaban contra el desplazamiento, la inseguridad alimentaria, la sequía y el regreso de cientos de miles de refugiados", afirmó en un comunicado Jacopo Caridi, director del NRC en Afganistán.

La organización describió una situación "crítica" sobre el terreno, con familias enteras durmiendo a la intemperie bajo la amenaza de réplicas constantes.

"Los donantes deben intensificar su labor y seguir comprometidos a largo plazo, no sólo para financiar la ayuda vital, sino también para garantizar que los afganos tengan la oportunidad de un futuro más allá de una emergencia perpetua", instó.

Caridi relató el trauma de los supervivientes como el de "un residente de 70 años que perdió a 18 miembros de su familia en el terremoto, y ahora está solo y sin tener a dónde ir", indicó.

Según el NRC, en los refugios improvisados se hacinan entre 50 y 100 mujeres y niños por tienda de campaña, sin acceso a instalaciones de higiene adecuadas.

La catástrofe se suma a la presión demográfica y social que ya sufría el país. La propia organización recuerda que desde enero de 2025 han regresado más de 1,9 millones de afganos desde Irán y más de 260.000 desde Pakistán, tensionando aún más los servicios básicos.

Con más de 5.400 viviendas destruidas o dañadas, el NRC subrayó que ha comenzado "una carrera contra el tiempo" para proporcionar refugio adecuado a la población antes de la llegada del invierno.

Las necesidades más urgentes para los supervivientes son techo, comida, agua potable y asistencia médica.

"El terremoto debe servir como un crudo recordatorio: no se puede dejar que Afganistán enfrente una crisis tras otra en solitario", concluyó Caridi, haciendo un llamamiento a los donantes internacionales para que se comprometan no solo con la ayuda de emergencia, sino con un apoyo a largo plazo que ofrezca a los afganos "una oportunidad de futuro más allá de la emergencia perpetua".