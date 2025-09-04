El papa expresa su pésame y su cercanía tras el accidente del Ascensor de Gloria en Lisbóa

Ciudad del Vaticano, 4 sep (EFE).- El papa León XIV expresó este jueves su pésame y su cercanía tras el accidente del Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), un conocido funicular turístico del centro de Lisboa, en el que murieron 17 personas y se produjeron heridos de varias nacionalidades.