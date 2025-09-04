El petróleo Brent baja un 0,90 %, hasta los 66,99 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,61 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 67,60 dólares.
El Brent retrocedió ligeramente ante la expectativa de que la OPEP+ podría aumentar la producción de petróleo en su reunión del próximo domingo, lo que incrementaría la oferta global de crudo.
Además, los analistas citan señales de desaceleración de la demanda, especialmente en Estados Unidos y China, junto con un nivel relativamente alto de inventarios en los países desarrollados, lo que mantiene presión sobre los precios.