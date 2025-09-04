El petróleo de Texas baja un 0,77 %, hasta los 63,48 dólares el barril

Nueva York, 4 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una bajada del 0,77 %, hasta los 63,48 dólares el barril, tras un aumento mayor de lo esperado en las reservas comerciales de crudo estadounidense la semana pasada.