El petróleo de Texas baja un 0,77 %, hasta los 63,48 dólares el barril

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre restaron 0,49 dólares con respecto a la sesión del miércoles.
La Administración de Información Energética divulgó hoy que las reservas comerciales de oro negro en EE. UU. incrementaron la semana pasada en 2,4 millones de barriles, hasta 420,7 millones, una cifra mayor de la prevista por los analistas.
Por otra parte, los inversores están pendientes de la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) el próximo 7 de septiembre.
Según los medios especializados, el mercado de crudo prevé que la alianza vuelva a aumentar su producción, después de que el pasado agosto decidiera incrementar su oferta en 547.000 barriles diarios (bd).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En el plano económico, la publicación del informe de empleo del sector privado de la firma APD, que reveló que en agosto se crearon menos puestos de trabajo de lo esperado, da esperanzas a los operadores de que la Reserva Federal (Fed) lleve a cabo un recorte de los tipos de interés, lo que abarataría la compra de crudo.
El banco central estadounidense se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre.