El primer ministro de Portugal hará una declaración sobre el accidente a las 12.00 GMT

Lisboa, 4 sep (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, hará este jueves una declaración al país a las 13.00 hora local (12.00 hora GMT), tras el accidente ayer del funicular de Gloria, en el centro de Lisboa, que dejó al menos 17 muertos y 23 heridos, dos de ellos españoles que ya han sido dados de alta.