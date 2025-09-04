El Salvador eleva en más de 31 % sus reservas de oro con compra de 50 millones de dólares

San Salvador, 4 sep (EFE).- El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador anunció este jueves la compra de 13.999 onzas troy de oro por un valor de 50 millones de dólares, lo que incrementa la reserva de este metal en más de un 31 %.