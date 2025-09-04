Embajadora de EEUU en Guyana celebra la democracia "madura" en el país por comicios en paz

Según los resultados de las actas de escrutinio publicados por la Comisión Electoral, el gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C), del presidente Irfaan Ali, se encamina como ganador de los comicios.

"Estoy increíblemente orgullosa del pueblo guyanés, de la Fuerza Policial de Guyana (GPF, por sus siglas en inglés) y de todos los que han velado por que estas elecciones se desarrollaran de forma pacífica y tranquila", aseveró Theriot en un comunicado.

Las embajadora estadounidense lideró el equipo de la delegación de su país que formó parte de los grupos de observadores que supervisaron el lunes las elecciones, el posterior proceso de recuento y la tabulación de los resultados.

En este contexto, la funcionaria hizo hincapié en que Guyana está demostrando que "claramente es una democracia madura", aunque solicitó mejorar la accesibilidad a las urnas para las personas con movilidad reducida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Vi a algunas personas que habían olvidado su documento de identidad, pero utilizaron su pasaporte en su lugar, firmaron una declaración jurada y rellenaron el formulario, y todo salió bien. No vi que se le negara el voto a nadie", concluyó Theriot.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los datos oficiales preliminares, el PPP/C ha tomado la delantera en las regiones Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Ocho y Nueve, mientras que el recién creado partido Invertimos en la Nación (WIN) le arrebató a APNU las regiones Siete y Diez, con 109.066 votos.

WIN fue creado hace tan solo tres meses por el empresario Azurddin Mohamed, quien está sancionado por Estados Unidos por presunta corrupción pero ha logrado una gran popularidad.

En este contexto, el congresista estadounidense Carlos Homenez, declaró -en una publicación en X- que el Congreso de Estados Unidos expresó su alarma por la candidatura del magnate Azruddin Mohamed en las elecciones guyanesas.

"En el Congreso de EE.UU. estamos alarmados por el intento del régimen de Venezuela de socavar a Guyana a través de su candidato títere pro-Maduro, Azruddin Mohamed, que está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)", declaró Homenez.

La OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 11 de junio de 2024 la imposición de sanciones contra la familia Mohamed, dirigidas específicamente a Nazar Mohamed, su hijo Azruddin Mohamed y sus empresas 'Mohamed's Enterprise', 'Hadi's World' y 'Team Mohamed's Racing'.

Desde entonces, Azruddin se ha involucrado profundamente en la política local y se presentó a las elecciones con su partido, We Investment in Nationhood (WIN)

Por ahora, el gran derrotado en los comicios es la Alianza para la Unidad Nacional (APNU), una coalición de seis partidos encabezada por el veterano Aubrey Norton, que dejaría de ser la mayor fuerza opositora para ceder este puesto al WIN.

Con los datos disponibles, Ali se revalida para un segundo mandato, pero el presidente todavía no se ha pronunciado a la espera del resultado final que debe anunciar la Comisión Electoral.

Estados Unidos juega un papel crucial como aliado de Guyana en la disputa con Venezuela por el Esequibo, un territorio 160.000 kilómetros rico en petróleo y recursos naturales.

Guyana defiende la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica, y el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tenga jurisdicción para resolver este litigio, instancia judicial que Venezuela rechaza.

Actualmente, la región del Esequibo se encuentra administrada por Georgetown y reclamada por Caracas.

Desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebrara un referendo para anexionarse el Esequibo, la crisis se ha exacerbado por los temores de un eventual conflicto bélico.