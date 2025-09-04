Empresarios lanzan encuentro para posicionar a México y atraer inversiones en IA

Durante la presentación en Ciudad de México, los organizadores destacaron que el foro, a realizarse los próximos 12 y 13 de noviembre, busca reunir a empresas globales, startups, universidades y gobiernos en un mismo espacio para detonar proyectos en sectores clave.

Antes, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, había anunciado la participación del Gobierno de México, con la presentación de su propio lenguaje de IA, como parte de un impulso regional, con el apoyo de la tecnológica Nvidia y su programa de soberanías.

“Este foro será un espacio de acción para vincular a potenciales inversionistas con proyectos concretos, empresas globales y marcas de prestigio y equipos de trabajo de alto nivel para redefinir el rumbo de nuevo orden digital y productivo del país y nuestra región” , señaló Max Elman, presidente del Comité Especial de Inversión y Relocalización de Empresas del Consejo Coordinador Empresarial.

Jessica Peña, directora del evento México IA+ y representante de Cipre Holding, detalló que el encuentro prevé la asistencia de 6.000 personas, con más de 300 citas de negocios confirmadas.

“Hablando específicamente del evento, tenemos más de 300 citas B2B confirmadas y vamos a tener un espacio alterno de networking (…) para poder recibir a todas esas inversiones y es un trabajo muy arduo porque no se había hecho esto en muchísimo tiempo para poder recibir inversiones a nivel mundial para México”, añadió la vicepresidente de Relaciones Institucionales en Cipre.

Los ejes temáticos del foro abarcan desde logística inteligente, agrotecnología y salud, hasta economía circular, ciudades inteligentes y centros de datos.

“Estamos buscando, más allá de un evento, generar una plataforma para que México compita a nivel mundial con interoperabilidad, que México lidere en Latinoamérica. México tiene un gran talento y un gran potencial (…) en México merece la pena invertir”, afirmó Peña.

Por su parte, Marcio Aguilar, de Nvidia Latinoamérica, aseguró que el evento permitirá dar un salto en el ecosistema digital, pues afirmó: “estamos con mucha esperanza que este evento va a cambiar toda la historia de lo que está pasando en la inteligencia artificial de México”.

El evento contará también con la certificación de 250 estudiantes en IA por parte de Nvidia y la participación de ponentes internacionales en temas como Smart Cities y transición energética, con el objetivo de consolidar a México como líder regional en la llamada cuarta revolución industrial.