Escogido por Trump para la junta de la Fed mantendrá su puesto de asesor en la Casa Blanca

Miran, nominado por el mandatario hace unas semanas, asumirá de manera temporal hasta el 31 de enero del próximo año.

Durante una audiencia del Senado, el economista apuntó que combinará ambos puestos porque se trata de una vacante para unos meses.

Algunos legisladores presentes en la comisión pusieron en entredicho la capacidad de Miran para trabajar en ambos lugares y alertaron de que podría haber conflicto de intereses en beneficio de la Administración.

De confirmarse sus dos puestos, sería el primero en hacerlo.

"Mis opiniones y decisiones estarán basadas en mi análisis de la macroeconomía y en lo que sea mejor para su manejo a largo plazo", argumentó durante su intervención inicial.

Los comentarios de los senadores se fundamentan en la guerra abierta de Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El mandatario dedica mensajes casi diarios a Powell en su plataforma, Truth Social, en los que ha llegado a asegurar que el presidente de la entidad es "demasiado lento, estúpido y político" para ostentar el cargo.

Todo este enfrentamiento radica de la petición incumplida del mandatario para que Powell bajara los tipos de interés.

El último movimiento de Trump contra la institución se dio con el despido de la Gobernadora Lisa Cook, justificándolo con una investigación sobre un posible fraude hipotecario que lanzó su propia Administración.