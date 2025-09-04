España llama a Europa a hacer mucho más ante la "insoportable" violencia en Palestina

También pidió que se amplíe la lista de personas que están siendo sancionadas por querer arruinar la solución de los dos Estados (israelí y palestino); y respaldar financieramente a la Autoridad Nacional Palestina y hacer cumplir las sentencias de la Corte Internacional de Justicia.

Según Albares, la visión global que tiene la política exterior española le permite liderar posiciones en el bloque europeo y euroatlántico en relación con las guerras de Gaza y Ucrania, al tiempo que se impulsa una agenda bilateral propia con nuevos actores globales.

Actores entre los que citó la India, Brasil, China y los países africanos, con los que, según dijo, es necesario dialogar para hacer avanzar el planeta y con los que se impulsa la cooperación en materia económica o migratoria.

Abogó además por anticipar y responder con eficacia a posibles estrategias internacionales de coerción económica, ampliando la red de socios comerciales.

El ministro aseguró que España va a seguir priorizando las "excelentes" relaciones que tiene con los países con los que comparte frontera terrestre y avanzó que se seguirá trabajando con los socios europeos más allá de la UE, fortaleciendo las relaciones con el Reino Unido.

España seguirá además "liderando" la transición ecológica con la diplomacia verde y defenderá una migración "regular, ordenada y segura".

España seguirá desplegando una acción exterior con presencia y voz global, como actor de los cambios que se están produciendo, no como espectadores, aseguró Albares, quien aseguró que el papel que ocupa ya es el de actor global con voz e identidad propias.