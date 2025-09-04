Exhiben el vestuario de 'Downton Abbey' en Londres antes de su subasta

Son más de 250 artículos los que la casa de subastas ‘Bonhams’ ofrece a los seguidores de los Crawley en el drama televisivo que durante cinco temporadas, y tres películas, muestra la Inglaterra de principios del siglo XX.

"El coche es sin duda uno de los favoritos (...) después están los preciosos trajes, confeccionados por varios diseñadores de vestuario a lo largo de las temporadas, con sus detalles e intrincadas telas que realmente emocionan a todos", describe la especialista de Bonhams, Madeleine Carter, a EFE.

La colección atrae a un sin fin de personas que con sus teléfonos móviles inmortalizan los objetos que han dado vida a la producción británica durante estas últimas décadas.

Lo detallado de los vestidos, trajes, su pulcra finalización, las pamelas, corpiños, corses captan los ojos de los visitantes en una amplia sala en la que se exponen todos ellos.

El más representado es el de Lady Mary, la protagonista, pues "es un personaje icónico y el vestuario transmite su personalidad", afirma Carter.

Dentro de la selección hay espacio también para Violet, la condesa viuda de Grantham, un recuerdo y pequeño homenaje a Maggie Smith, la reconocida actriz británica que encarnó también a la profesora McGonagall en la saga de 'Harry Potter', fallecida el pasado año.

Todos ellos están ya a subasta de forma virtual hasta el próximo día 16 de septiembre, con un interés internacional, con Estados Unidos, Asia y el propio Reino Unido.

Parte de las ganancias de algunos de los artículos serán donados a Together for Short Lives, la principal organización benéfica del Reino Unido para niños con enfermedades terminales y sus familias.

"Hay muchos fans incondicionales de Downton, así como algunos museos y algunas empresas de vestuario y atrezo, gracias a las preciosas telas vintage que se han utilizado en muchos de los trajes. Así que esperamos que tengan otra vida en otros lugares.", finaliza Carter.