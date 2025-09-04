Exministro zambiano condenado a cuatro años de cárcel con trabajos forzados por corrupción

Malanji, que ejerció como titular de Exteriores de 2018 a 2021, fue condenado por siete cargos de posesión de bienes sospechosos de ser adquiridos mediante malversación de fondos públicos, incluidos dos helicópteros y numerosas viviendas en barrios de Lusaka.

La magistrada Irene Wishimanga, que dictó sentencia en el Tribunal de Magistrados de Lusaka, había indicado este miércoles al condenar al exministro que "no proporcionó una explicación legal sobre el origen de los fondos utilizados en las adquisiciones y concluyó que las transacciones estaban estructuradas para ocultar el origen y la propiedad de fondos ilícitos", señaló la Fiscalía en un comunicado.

Junto al exjefe de la diplomacia zambiana, detenido en 2021, fue sentenciado a tres años de prisión el coacusado Fredson Yamba, exsecretario del Tesoro.

Yamba estaba acusado de la autorización irregular de una transferencia de 108 millones de kwachas (unos cuatro millones de euros) a la embajada de Zambia en Turquía para la adquisición de bienes inmuebles entre enero de 2020 y agosto de 2021, informaron medios locales.

En su fallo, la magistrada Wishimanga enfatizó que las penas de prisión eran necesarias tanto como castigo como para disuadir a otras personas en puestos de poder.

Malanji y Yamba fueron los primeros altos funcionarios del Gobierno del ya fallecido expresidente Edgar Lungu (2015-2021) en ser arrestados por cargos de corrupción tras la toma de posesión del actual presidente, Hakainde Hichilema.

Hichilema ha prometido repetidamente erradicar la corrupción, pero sus detractores reprochan que los avances han sido lentos en esa lucha.