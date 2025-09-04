Expertas de la ONU piden mayor presión a Israel ante continuos asesinatos de periodistas

"Israel sigue negando el acceso a todo medio internacional y mata con impunidad a periodistas locales que son el único altavoz sobre el genocidio y la hambruna que se desarrollan en Gaza", aseguraron en un comunicado la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y su homóloga para la libertad de expresión, Irene Khan.

Ambas expresaron su indignación por el asesinato en los últimos días de otros seis periodistas palestinos en ataques israelíes en Gaza, incluyendo profesionales de Al Jazeera, Reuters y colaboradores con Associated Press, entre otros medios.

"Exigimos investigaciones penales independientes sobre los asesinatos y ataques contra periodistas en Gaza y en todo el territorio palestino, así como reparación plena y justicia para sus familias, y el fin de la impunidad sin precedentes de la que goza Israel", subrayaron Khan y Albanese.

Las expertas en derechos humanos también reiteraron su llamamiento a que los medios internacionales puedan entrar en Gaza, ya que según ellas "su presencia daría cierto grado de seguridad a los periodistas locales y permitiría que la información siguiera llegando al resto del mundo".

