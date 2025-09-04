Francia multa a Google con 325 millones de euros y a Shein con 150 millones

París, 4 sep (EFE).- Francia ha multado a Google con 325 millones de euros por presentar publicidad en el correo de los usuarios de Gmail sin su acuerdo y por aplicar 'cookies' sin un consentimiento válido y a Shein con 150 millones por imponer 'cookies' sin el visto bueno de los internautas y por no informarles correctamente.