Irán dice que el embajador australiano ha abandonado el país tras la ruptura de relaciones

Teherán, 4 sep (EFE).- Irán anunció este jueves que el embajador australiano en Teherán ha abandonado su territorio después de que Camberra expulsase a los representantes diplomáticos iraníes tras acusar al país persa de estar detrás de los ataques antisemitas contra la comunidad judía australiana.