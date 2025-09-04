La Bolsa de Milán sube un 0,49 % con Telecom Italia como protagonista

Roma, 4 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,49 %, hasta los 41.989.71 puntos, con el grupo de telecomunicaciones Telecom Italia como protagonista y favorecido por las subidas generalizadas en los mercados europeos, excepto en Francia.