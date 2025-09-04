La Bolsa de São Paulo vuelve al verde con los datos laborales en EE.UU.

São Paulo, 4 sep (EFE).- La Bolsa de São Paulo subió este jueves un 0,81 % impulsada por los datos débiles del mercado laboral en el sector privado de Estados Unidos y a la espera del informe oficial de empleo en ese país, que se publicará mañana.