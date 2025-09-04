La Bolsa mexicana gana un 0,36 % y registra nuevo máximo histórico con 59.867,62 unidades

El anterior cierre máximo ocurrió el pasado martes cuando llegó a 59.747,88 unidades.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

Y agregó que "el mercado está especulando que el reporte de empleo de Estados Unidos mostrará que la debilidad del mercado laboral se extendió al mes de agosto, fortaleciendo la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés el 17 de septiembre".

En México, precisó Siller, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la BMV, "cerró la sesión con una ganancia del 0,36 % para cerrar en su mayor nivel en registro".

Al interior del índice, expuso la experta, destacaron las ganancias de las emisoras: Femsa (+2,33 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2,05 %), Cemex (+1,05 %), Coca-Cola Femsa (+2,53 %) y Walmex (+0,77 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, explicó que con el avance de este día, el índice mexicano acumula un +20,91 % en lo que va del 2025.

"El IPC se sumó al tono positivo de sus pares estadounidenses y alcanzó un nuevo máximo histórico. A nivel empresarial, 26 de las 36 principales emisoras registraron ganancias", indicó el especialista.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,1 % frente al dólar, al cotizar en 18,74 unidades por billete verde, frente a los 18,72 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 207 millones de títulos por un importe de 11.776 millones de pesos (unos 628,4 millones de dólares).

De las 630 firmas que cotizaron en la jornada, 391 terminaron con sus precios al alza, 215 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de servicios de telecomunicaciones en sus series Axtel (AXTEL CPO), con el 5,29 % y Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el 4,55 %, y de la firma de autopartes y equipo de automóviles Nemak (NEMAK A) con el 2,99 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4,01 %; de la empresa de materiales para la construcción Orbia (ORBIA), con el -3,02 %, y del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -2,33 %.