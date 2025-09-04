La fuerte presión migratoria desborda el centro de acogida de la ciudad española de Ceuta

Según pudo comprobar EFE, al menos 40 inmigrantes están acampados en las inmediaciones del CETI por no poder alojarse en este centro, habilitado oficialmente para 512 plazas.

La saturación de las instalaciones ha motivado que la dirección haya tenido que colocar varias tiendas de campaña en la pista polideportiva para poder atender a más personas.

Igualmente, se han tenido que utilizar espacios comunes del CETI para instalar literas y atender a los inmigrantes.

Los acampados a las puertas del recinto dijeron a EFE que llevan entre cinco y diez días en esta situación y que, en la mayoría de los casos, proceden de Marruecos, Argelia y Sudán.

La mayoría afirmó que entraron en Ceuta a nado a través de los espigones, aunque también hay varios subsaharianos que lo lograron saltando la doble valla del perímetro fronterizo que separa la ciudad de Marruecos.

En las últimas semanas se están produciendo salidas de migrantes hacia el territorio peninsular español para poder aliviar la saturación.

En la carretera de acceso al CETI ya se puede apreciar el colapso del recinto, especialmente en la puerta principal, donde se agolpa el mayor número de los que aguardan para disponer de una plaza de acogida.

España sufre una fuerte presión migratoria desde el continente africano, especialmente las islas Canarias (océano Altántico), las Baleares (mar Mediterráneo) y las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla, lo que ha desbordado los servicios de asistencia.

En el caso de Ceuta, entraron de manera irregular 2.559 inmigrantes en 2024, prácticamente todos por tierra; y son 2.018 los llegados desde que comenzó 2025. EFEE