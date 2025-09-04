"Los participantes de la operación militar especial (guerra de Ucrania) nos han permitido alcanzar un nivel de excelencia que supera a muchos países. Probablemente ahora seamos líderes en este campo, lo que puede suponer grandes inversiones en el sector", declaró en el Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok, según medios locales.

Tsivileva defiende que anteriormente a las personas con discapacidad simplemente se les entregaba la prótesis sin acompañarles en el proceso de aprendizaje de su uso.

Sin embargo, ahora con el masivo incremento de soldados mutilados tras la guerra, las autoridades han invertido en la labor social de preparar a las personas para el uso competente de sus prótesis y tratar de reintegrarles en la sociedad.

"Nos hemos encontrado con que los veteranos volvieron a los centros tras recibir su prótesis, de brazos o piernas, porque no entendían su funcionamiento. Por lo tanto, se creó e implementó un estándar de trabajo para adaptar a las personas a la prótesis", señaló, citada por el canal de Telegram 'Ostorozhno, Novosti'

Según investigaciones de plataformas independientes tales como Mediazona, se calcula que a agosto de 2025 murieron cerca de 220.000 personas en el bando ruso desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Mediazona señala que la cifra más alta de muertes fue en noviembre de 2024, con 3.000 fallecidos por semana.

El balance entre muertos y heridos en una guerra suele de ser de un muerto por cada tres heridos o uno por cada cuatro.