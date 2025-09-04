La ONU condena el ataque contra dos soldados quemados con gasolina en el sur de Colombia

Bogotá, 4 sep (EFE).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó este jueves un ataque ocurrido la víspera, atribuido a un grupo armado, en el que dos soldados fueron prendidos con fuego en el sureño departamento del Putumayo, y llamó al Estado a investigar y condenar a los responsables.