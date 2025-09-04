La policía portuguesa crea una línea directa para familiares de víctimas e instituciones

La PJ explicó en un comunicado que la línea (Tel. +351 211 968 000 y el correo chefepiquetelx@pj.pt) está también disponible para entidades oficiales.

En ese sentido pidió que para que este servicio sea ágil y tenga un buen desempeño solo contacten con esta línea familiares, amigos próximos o instituciones.

Expresó su "profunda consternación y solidaridad" con los parientes y las víctimas, y agregó que "se hará todo lo posible" para averiguar lo que ocurrió, en colaboración con la fiscalía, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía de Seguridad Pública y la Protección Civil.

El Ascensor de Gloria descarriló sobre las 18.00 hora local (17.00 horas GMT) del miércoles, dejando 17 muertos y 23 heridos, uno de ellos un menor de tres años.

Las autoridades han dado a conocer que entre los heridos hay dos españoles, cuatro portugueses, dos alemanes, un coreano, un caboverdiano, un canadiense, un italiano, un francés, un suizo y un marroquí. Falta por averiguar la nacionalidad la del resto, mientras que no se ha difundido la de los fallecidos.

Los dos heridos españoles han sido ya dados de alta del hospital.

Fundado en 1885, el Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa.