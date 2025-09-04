La seguridad de la Vuelta se reforzará según los riesgos de cada etapa

Este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la seguridad de la Vuelta "va a estar garantizada y para eso está la Guardia Civil, la Policía Nacional y todo el despliegue previsto".

No obstante, fuentes de su departamento han indicado a EFE que si los servicios de Información de las fuerzas de seguridad del Estado valoran que en una determinada etapa se pueden producir incidentes, se reforzará el dispositivo fijo con las unidades territoriales de ambos cuerpos, según sea demarcación de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.

Efectivos de ambos cuerpos conforman el despliegue policial de las etapas, salvo en las que se desarrollan en su totalidad en el País Vasco y Cataluña, cuya seguridad está a carga de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, respectivamente.

El operativo fijo de la ochenta edición de la Vuelta Ciclista esté integrado por 132 agentes de la Guardia Civil, tanto de la Agrupación de Tráfico, como de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) y del Servicio Aéreo, a los que se suman los más de 70 efectivos de la Policía Nacional adscritos a los antidisturbios, UIP y UPR; Participación Ciudadana, grupos operativos de respuesta y unidad aérea.

De todos modos, en cada etapa colaboran con estos agentes "fijos" distintas unidades de los territorios por donde discurre la Vuelta.

Colectivos pro Palestina han protagonizado en los últimos días varias protestas para pedir que el equipo Israel-Premier Tech deje la competición.

La primera tuvo lugar el 27 de agosto cuando un hombre, que fue detenido pro los Mossos, obstaculizó el paso de los corredores del equipo israelí en la contrarreloj por equipos en Figueres (Girona).

Hoy mismo, alrededor de 300 personas con numerosas banderas palestinas se han concentrado desde primera hora en la salida de la Vuelta en Laredo (Cantabria) con pancartas como "Israel genocida" o "Stop genocidio".

El miércoles la Ertzaintza detuvo a tres personas tras los incidentes de la etapa en Bilbao que provocaron lesiones a cuatro agentes.

Precisamente, uno de estas protestas obligó a interrumpir durante unos minutos la salida en la ciudad vasca y la organización acortó en tres kilómetros la etapa para evitar incidentes, por lo que no hubo ganador.