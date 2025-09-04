Las exportaciones de España a Mercosur podrían aumentar cerca de un 40 % con el acuerdo

Bruselas ha planteado un pacto provisional para poder empezar a aplicar cuanto antes la parte comercial del acuerdo, y la Comisión Europea (CE) calcula que esto permitirá aumentar hasta un 39 % las exportaciones a la región, un 50 % en el caso de los productos agroalimentarios.

Las exportaciones de bienes españoles podrían crecer un 37 % cuando el acuerdo haya desplegado todos los efectos, según el estudio que la Secretaría de Estado de Comercio de España encargó en 2021 a la Universidad Complutense de Madrid.

El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, apuntaba en abril que la apertura al Mercosur supondría un incremento de hasta un 40 o un 50 % de las exportaciones de vino y aceite de oliva españoles, cuyas ventas no son muy significativas en la actualidad, salvo por los 102,2 millones en aceite de oliva que compra Brasil.

Según los datos ministeriales, España exportó en 2024 bienes a Mercosur por un importe total de 4.705,6 millones, lo que sitúa al país entre los mayores vendedores europeos a la región, por detrás de Alemania, Francia e Italia.

Del total, 3.234,5 millones corresponden a Brasil, 995,8 millones a Argentina, 306,7 millones a Uruguay y 168,6 millones a Paraguay.

La balanza comercial con Mercosur es deficitaria para España, que importa de la región más del doble de lo que exporta, 10.481,4 millones en 2024.

El sector español que más vende a Mercosur, 1.500 millones de euros en 2024, es el de los productos químicos y farmacéuticos, con aranceles del 14 %, que se irán eliminando gradualmente para la mayoría de productos.

Y la CE destaca las oportunidades que se abren en particular para el sector agroalimentario, que en 2024 exportó 450 millones de euros a la región, aunque tiene ese mercado prácticamente cerrado para algunos productos que soportan aranceles de hasta el 55 % y que se verán sustancialmente reducidos, en determinados casos hasta cero.

Bruselas subraya asimismo que se ampliará la protección contra imitaciones de 59 indicaciones geográficas de alimentos como aceite de oliva, azafrán, cecina, jamón, queso, turrón, polvorones, salchichón, sobrasada, vino y bebidas espirituosas.

También irán bajando progresivamente los aranceles del 20 % de la maquinaria y el equipamiento eléctrico, que en 2024 exportó 930 millones de euros a Mercosur, así como los del 35 % que gravan el equipamiento para transporte, sector que exportó 301 millones.

Entre los mayores sectores exportadores está también el del plástico, con 316,5 millones en 2024, que paga aranceles del 18 %, pero serán totalmente suprimidos con el acuerdo comercial entre los dos bloques económicos.