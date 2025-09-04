Lisboa suspende el servicio de los turísticos funiculares tras el accidente

El alcalde de la capital portuguesa, Carlos Moedas, dio instrucciones a las empresas municipales para que "suspendieran inmediatamente el funcionamiento de los ascensores de la ciudad —Bica y Lavra— y del Funicular da Graça", confirmó a EFE el Ayuntamiento en un breve comunicado.

Tambiénordenó que se realicen inspecciones técnicas de estos equipos.

Los ascensores y funiculares son una popular atracción turística en Lisboa.

En la tarde del miércoles el descarrilamiento del Ascensor de Gloria, uno de los más visitados por los turistas, conmocionó a la ciudad tras quedar completamente aplastado contra un edificio en una curva.

El accidente causó al menos 15 muertos y 23 heridos, entre ellos dos personas de nacionalidad española.

El Gobierno portugués anunció que iniciará una investigación para aclarar lo sucedido tras decretar día de luto nacional para este jueves.