Los ultras rumanos presentan mociones de censura al Gobierno por las medidas de austeridad

El Gobierno rumano informó el pasado lunes al Parlamento, pero si someterlas a votación, sobre cinco leyes para reducir el gasto público ante el elevado déficit, uno de los más altos de la UE.

AUR anunció que el único proyecto que no impugnará es el que aumenta progresivamente la edad de jubilación de los magistrados hasta 65 años en 2036, desde el mínimo actual de 48, informa el portal de noticias news.ro.

El primer ministro, el conservador Ilie Bolojan, explicó que el paquete de medidas de ahorro, recorte de gasto público y subida de impuestos es necesario para desarrollar un Estado más "eficiente".

AUR, por su parte, acusa al Gobierno, formado por conservadores, socialdemócratas, liberales y el partido de la minoría húngara, de "favorecer a los grandes actores internacionales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

AUR critica que, por ejemplo, se vaya a reducir el número de exámenes médicos subvencionados lo que, argumenta, limita las posibilidades de que los pacientes con enfermedades crónicas reciban un diagnóstico y tratamiento oportunos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El partido ultra ha acusado al Ejecutivo de estar "enterrando" la economía del país y ha exigido su dimisión inmediata.

AUR ha presentado quejas ante la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa en temas de derecho constitucional, y al Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) en las que acusa al Gobierno de abusar del mecanismo de 'asunción de la responsabilidad' sobre leyes sin someterlas a votación parlamentaria.

Para derribar al Gobierno, AUR necesita 233 votos entres los 465 senadores y diputados, pero los partidos de oposición solo cuentan con 133.

El debate y la votación de las mociones tendrán lugar posiblemente el domingo 7 de septiembre.