Meloni y Trump hablaron de que la paz en Ucrania pasa por mantener la presión sobre Rusia

Durante la llamada, ambos líderes compartieron los resultados de la reunión celebrada con anterioridad de los países que integran la llamada Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania y reafirmaron "el sentido de unidad, al reiterar el objetivo común de una paz justa y duradera para Ucrania", informó la oficina de prensa del Gobierno italiano.
Paz que, coincidieron, "solo puede alcanzarse con un enfoque que combine el apoyo continuo a Ucrania, la búsqueda del cese de las hostilidades, el mantenimiento de la presión colectiva sobre Rusia, también a través de sanciones, y garantías de seguridad sólidas y creíbles, a definirse en un espíritu de cooperación entre ambas orillas del Atlántico", añadió la nota.
Respecto a la reunión de la Coalición de Voluntarios, la mandataria volvió a exponer su propuesta de un mecanismo de defensa de seguridad colectiva inspirado en el artículo 5 del Tratado de Washington, como elemento clave del componente político de las garantías de seguridad para Ucrania.
Asimismo, reafirmó que Italia no enviará tropas a Ucrania y confirmó su voluntad "de apoyar un posible alto el fuego con iniciativas de monitoreo y entrenamiento fuera de las fronteras de Ucrania".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy