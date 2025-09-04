Meloni y Trump hablaron de que la paz en Ucrania pasa por mantener la presión sobre Rusia

Roma, 4 sep (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que coincidieron en que la paz "sólo puede alcanzarse con un enfoque que combine el apoyo continuo a Ucrania" y "la presión colectiva sobre Rusia, también a través de sanciones y garantías de seguridad".