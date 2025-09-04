Merz advierte a Putin de más sanciones si sigue sin acordar un alto el fuego con Zelenski

En un comunicado tras participar de forma virtual en la reunión de la Coalición de Voluntarios que apoyan a Ucrania en París, Merz señaló que los europeos "deben seguir estableciendo su propia agenda", consistente en tres áreas de acción.

En primer lugar, es necesario seguir trabajando hacia una cumbre en la que también participe el presidente Zelenski, sostuvo en referencia a la cita en Alaska entre los mandatarios estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladímir Putin, en la que se abordó la guerra rusa en Ucrania sin presencia del jefe de Estado del país invadido.

"Allí debe acordarse un alto el fuego. Si la parte rusa sigue jugando al desgaste, Europa aumentará la presión de las sanciones para incrementar así las posibilidades de una solución diplomática", recalcó el jefe del Gobierno germano.

En segundo lugar, añadió, los europeos están dispuestos, tras alcanzar una solución negociada, a contribuir de manera decisiva a fuertes garantías de seguridad para Ucrania.

"Alemania se implicará activamente. El eje debe ser financiar, armar y formar a las fuerzas ucranianas", explicó la postura alemana, que de momento considera prematuro debatir sobre el despliegue eventual de una fuerza de paz en Ucrania.

"Sobre un compromiso militar, Alemania decidirá en el momento oportuno, una vez que se definan las condiciones marco, lo que incluye, entre otros aspectos, la naturaleza y el alcance de la participación de EE.UU. y el resultado del proceso de negociación", indicó el canciller alemán.

Añadió que, en todo caso, la Cámara Baja alemana deberá decidir sobre un mandato si se decidiese dar este paso.

Por último, el canciller enfatizó que Alemania continuará, junto con los socios de la coalición, apoyando a Ucrania.

Tras la reunión de la Coalición de Voluntarios hubo una llamada telefónica con Trump, en la que los socios europeos le informaron sobre el estado de sus trabajos y expresaron su esperanza de que Estados Unidos continúe participando de manera sustancial en los esfuerzos conjuntos para apoyar a Ucrania, formular garantías de seguridad y avanzar en un proceso diplomático eficaz.