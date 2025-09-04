México avisa que Lorena dará giro al norte y se desplazará paralelo a Baja California Sur

En su más reciente reporte, el organismo precisó que a las 15:15 horas (21:15 GMT) el centro de Lorena se localizó a 255 kilómetros (km) al oeste de Cabo San Lázaro y a 265 km al sur-suroeste de Punta Abreojos, localidades de Baja California Sur.

El meteoro registra vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), rachas de 100 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 11 km/h.

El SMN indicó que el flujo de humedad que origina el fenómeno ocasionará lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Baja California Sur; intensas (de 75 a 150 mm) en el sur de Baja California y en el oeste y sur de Sonora.

Además de muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Durango y el norte y la costa de Sinaloa, así como fuertes (de 25 a 50 mm) en Chihuahua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También, avisó que prevalecerá el viento con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Baja California Sur, rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y el norte de Sinaloa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y oleaje de 3,5 a 4,5 metros (m) de altura en la costa occidental de Baja California Sur, y de 1,5 a 2,5 m de altura en la costa oriental de Baja California Sur, el sur del golfo de California, la costa occidental de Baja California y en costas de Sinaloa.

"De continuar las condiciones atmosféricas y oceánicas actuales, se prevé que Lorena siga debilitándose gradualmente, jueves y viernes", apuntó el SMN.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5.

Hasta ahora se han formado doce tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko y Lorena.

El último huracán registrado en el país fue Erick, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.