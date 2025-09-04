Ministro alemán dice que cifra de nuevos soldados supera la de quienes dejan el ejército

"Este año escribimos números negros en cuanto al personal. Eso quiere decir que por primera vez en los últimos cinco o seis años hay más gente que se incorpora al ejército que gente que sale de él", dijo Pistorius en una entrevista que emite en la tarde de este jueves el canal privado SAT1.

El año pasado, pese a un aumento de las cifras de reclutamiento, el número de soldados en el ejército había bajado y el promedio de edad había subido.

A finales de 2024 el número de soldados en el ejército alemán fue de 181.150 frente a los 181.500 de un año antes.

La meta es lograr que el número de soldados activos en el ejército alemán alcance los 260.000 y el de reservistas los 200.000.

El plan es alcanzar esa cifra a través de la voluntariedad, haciendo más atractivo el servicio y mejorando la remuneración. En caso de que no se llegue a esta meta a través de un servicio voluntario, se deja abierta la posibilidad de reintroducir el servicio militar obligatorio, suspendido en 2011.

Uno de los primeros pasos es crear un registro de todos los varones en edad de prestar servicio militar. A partir del año próximo, todos los jóvenes que cumplan 18 años recibirán correo del ejército con un formulario con preguntas sobre su interés por las fuerzas armadas, su grado de formación y su condición física

A partir de julio de 2027 un reconocimiento médico será obligatorio para todos los varones nacidos en 2001 y los años anteriores.

Como el servicio militar en Alemania fue eliminado y no abolido, volverlo a introducir no requeriría una reforma constitucional.

Pistorius, cuando se presentó el proyecto de ley para aumentar el reclutamiento, expresó su esperanza de que las cifras fijadas se puedan alcanzar a través de la voluntariedad y aludió a la experiencia de otros países como Suecia.